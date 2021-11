Speciale difesa: Taiwan, rilevato velivolo cinese nella Zona di identificazione della difesa aerea

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un aereo militare cinese ha violato la Zona di identificazione della difesa aerea (Adiz) di Taiwan. Lo riferisce il quotidiano locale "Taipei Times", aggiungendo che l'incursione sarebbe avvenuta a seguito di un sorvolo effettuato dalle forze aeree cinesi nei pressi della propria Adiz, con lo scopo di intercettare un aereo spia statunitense. Alle 11:30 (ora locale) di questa mattina, un E-8C dell'Aeronautica statunitense si sarebbe infatti avvicinato alla Zona di identificazione della difesa aerea della Repubblica popolare, manovra a cui l'Aeronautica cinese avrebbe risposto trasmettendo messaggi radio in cinese e in inglese. Secondo quanto riferito dal gruppo di osservatori taiwanesi Southwest Airspace of Tw sulla propria pagina Facebook, le forze della Repubblica popolare avrebbero intimato all'aereo statunitense di "invertire la rotta immediatamente", definendolo "pericoloso per la sicurezza". A otto minuti dal messaggio, l'aereo militare cinese sarebbe entrato nell'Adiz di Taiwan, e l'isola avrebbe risposto alla sortita trasmettendo un messaggio analogo. (Cip)