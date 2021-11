Ambiente: Ecosistema urbano 2021, città in difficoltà, Milano unica eccezione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Uno sguardo alle principali metropoli conferma la loro difficoltà comune nel dare risposte alle criticità che le attanagliano: lo smog a Torino, il traffico a Roma, la costante emergenza rifiuti a Palermo, la dispersione d’acqua potabile a Bari, il consumo di suolo a Venezia. Sempre elevati i giorni di superamento dei limiti d’ozono a Milano e Torino e le concentrazioni di biossido d’azoto a Torino o Palermo. Guardando a numeri e percentuali, degno di nota è l’aumento di auto circolanti a Torino (65 ogni 100 abitanti) e a Roma (64 ogni 100 abitanti). Colpiscono lo scarso 19,2 per cento di raccolta differenziata a Palermo o il 36,2 per cento a Napoli, il tre su 10 raggiunto da Venezia nell’indice dedicato al consumo efficiente di suolo, il 49 per cento di acqua potabile immessa in rete ma sprecata a Bari. In controtendenza, nel complesso, le performance di Milano: il capoluogo lombardo continua a contraddistinguersi per un dinamismo che accompagna un profondo cambiamento in chiave sostenibile avviato da tempo, con numeri che restano confortanti pur nel trend generale di rallentamento. (segue) (Rin)