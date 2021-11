Inchiesta Open: Cesa (Udc), pubblicazione estratto conto Renzi su media inaccettabile

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Lorenzo Cesa, segretario nazionale dell’Udc, osserva che "il giustizialismo rappresenta un danno per la democrazia. La vicenda che ha coinvolto Renzi ne è la dimostrazione. La pubblicazione sui media del suo estratto conto - si legge in una nota - è inaccettabile. Questa non è informazione. La commistione tra una certa stampa e una parte della magistratura deve finire. Ne approfitto per ribadire la necessità di riformare la nostra giustizia. Uno strumento per velocizzare l’iter riformatore è il referendum". Cesa conclude: "L’Udc, insieme ai Radicali, ha raccolto migliaia di firme affinché gli italiani abbiano la possibilità di esprimere la propria opinione su un tema sensibile ed essenziale che li riguarda da vicino". (Com)