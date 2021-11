Sanità: Crisostomo (Enel), su emergenza covid in Intalia investiti 23 milioni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- " Enel Cuore Onlus ha investito 23 milioni sull'emergenza covid in Italia con interventi messi tutti a disposizione del settore pubblico, ma con un'attenzione particolare all'impatto, che è quello che ci rende orgogliosi e di cui oggi troviamo una traccia straordinaria". Lo ha detto Michele Crisostomo, oggi all'inaugurazione della nuova macchina di risonanza magnetica 3 Tesla donata proprio da Enel Cuore all'ospedale pediatrico Buzzi di Milano. È proprio l'attenzione all'impatto, ha sottolineato Crisostomo, ciò che più preme a Enel, che oggi dona un macchinario necessario all'ospedale pediatrico milanese "per fare un salto decisivo e fondamentale con una attenzione alla comunità a cui si rivolge, che è quella dei bambini, per i quali avere una diagnostica più morbida, più veloce e più efficiente rappresenta un grande incremento della qualità della loro vita". La macchina,ha ricordato il presidente di Enel, sarà intitolata alla memoria di Maria Cristina Milano, che ha guidato per tanti anni la Comunicazione della società e proposto progetti innovativi. (Rem)