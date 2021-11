Kazakhstan: presidente Senato ricevuto da Papa Francesco in Vaticano

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente del Senato del Kazakhstan, Maulen Ashimbayev, è stato ricevuto da Papa Francesco in Vaticano. Lo rende noto il servizio stampa del parlamento di Nur-Sultan, secondo cui Ashimbayev ha esteso al Pontefice l’invito a partecipare al settimo Congresso dei leader del mondo e delle religioni tradizionali, che si terrà nella capitale kazakha il 14 e 15 settembre prossimi. “Facciamo tutto il possibile per preservare e promuovere la tolleranza. Per questo il primo presidente Nursultan Nazarbayev ha avviato nel 2003 le riunioni del Congresso”, ha spiegato nell’occasione il presidente del Senato, secondo cui nell’agenda del prossimo forum ci sarà il ruolo dei leader del mondo e delle religioni tradizionali e della vita spirituale nel periodo post-pandemico. “I leader religiosi possono aiutare a capire le lezioni della pandemia e come fronteggiarne le conseguenze. La pandemia ha rivelato molti problemi come la povertà, l’ineguaglianza, la carenza di servizi sanitari in molti Paesi, le questioni ambientali. Le priorità dei consumatori dovrebbero essere riconsiderate a fronte di valori spirituali e morali”, ha aggiunto Ashimbayev, il quale ha parlato con il Papa, tra gli altri dossier, anche della situazione in Afghanistan e della crisi climatica. (Res)