Trisulti: Bonafoni (civica Zingaretti), riapertura vittoria associazioni e istituzioni in ascolto (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Un percorso che andrà costruito a partire dalla costituzione di un tavolo che vedrà anche la partecipazione della rete di associazioni 'Trisulti bene comune', per programmare, in sinergia con le istituzioni, azioni di valorizzazione della Certosa in ambito nazionale e internazionale e fare in modo che questa vittoria rappresenti un solido messaggio di speranza per l'Italia che verrà, in cui cultura e territorio rappresentano le basi solide da cui ripartire", conclude Bonafoni. (Com)