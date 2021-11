Concorrenza: Gelmini, da ddl vantaggi per cittadini e sistema d’impresa più efficiente

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il disegno di legge annuale sulla concorrenza "non è un provvedimento di routine, anche perché di 'annuale' non ha niente, visto che oramai è quasi un lustro che non mettevamo mano alla materia". Lo ha detto Mariastella Gelmini, ministro per gli Affari regionali e le Autonomie, parlando con i giornalisti a margine dell’assemblea generale dell’Associazione industriali della provincia di Cremona. "Stiamo dando un duplice segnale importante al Paese e anche alle imprese. Perché l’esempio lo deve dare lo Stato - ha aggiunto l'esponente dell'esecutivo -. E lo facciamo prevedendo da un lato una revisione di tutto il sistema delle concessioni, dall’altro intervenendo sui servizi pubblici locali, provando a smontare i grandi carrozzoni di quello che un tempo si sarebbe chiamato il 'socialismo municipale'". Per Gelmini, "buona concorrenza significa servizi e beni migliori e maggiormente convenienti per i cittadini, ma significa anche un sistema d’impresa più efficiente, più moderno, più dinamico. Non dobbiamo avere paura della buona concorrenza ma dei cattivi monopoli". (Com)