Sudan: al Burhan auspica accordo su governo di transizione entro 24 ore, "non ne farò parte" (2)

Nell'ambito dei negoziati in corso per trovare una via d'uscita dalla crisi politica in Sudan, una delegazione della Lega araba guidata dall'assistente segretario generale, Husam Zaki, ha visitato ieri Khartum dove è stata ricevuta dallo stesso al Burhan, il quale ha ribadito il pieno impegno dell'esercito per la trasformazione democratica e la sua determinazione a proteggere le conquiste della rivoluzione sudanese e la realizzazione delle aspirazioni del popolo del Sudan. Lo riferisce l'agenzia di stampa statale "Suna". Zaki, da parte sua, ha riaffermato il sostegno della Lega araba alla transizione democratica in Sudan, sottolineando l'importanza del dialogo come unico mezzo per superare la crisi. Migliaia di persone sono scese in strada ieri, 7 novembre, in diverse città del Sudan per protestare contro il colpo di Stato militare dello scorso 25 ottobre. Le proteste, organizzate dall'Associazione professionale sudanese (Spa) - la piattaforma della società civile promotrice delle proteste che nel 2019 portarono alla caduta del presidente Omar al Bashir - si sono svolte a Khartum, Madani, Atbara e Nyala e Al Doyiam, nonostante i tagli alla rete Internet, e in molti quartieri i manifestanti hanno chiuso le strade erigendo barricate e bruciando pneumatici per auto. La polizia, fa sapere il quotidiano "Sudan Tribune", ha risposto facendo ricorso a gas lacrimogeni per disperdere i manifestanti procedendo all'arresto di almeno 80 dimostranti. La Spa prevede di intensificare le proteste e gli scioperi generali per costringere i militari a restituire il potere a un governo civile.