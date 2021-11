Energia: Spagna, Endesa acquisita da Frv 419 MW di progetti rinnovabili in Andalusia e Castiglia La Mancia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Endesa, attraverso la sua filiale rinnovabile Enel Green Power Spagna, ha acquisito da Fotovatio Renewable Ventures (Frv) un totale di 419 megawatt MW in progetti rinnovabili situati in Andalusia e Castiglia e Leon, con un investimento di oltre 300 milioni di euro. Il gruppo ha sottolineato che questa acquisizione fa parte della sua strategia per sviluppare nuova capacità rinnovabile in Spagna, sia internamente che attraverso terzi con esperienza nel settore. L'investimento di Endesa comprende sia l'acquisizione che la costruzione di un portafoglio diffuso nelle province di Siviglia, Cadice, Cordoba e Zamora. I progetti, che sono già in una fase avanzata di elaborazione, genereranno circa 1.500 posti di lavoro diretti durante la fase di costruzione. (Spm)