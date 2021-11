Povertà: rapporto Caritas, in Sardegna oltre 100 mila famiglie

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sono oltre centomila le famiglie sarde in situazione di povertà, un numero in crescita rispetto al 2019, anno in cui si è registrato un miglioramento e superiore alla media nazionale dove le situazioni di povertà sono in diminuzione. Lo rivela il rapporto della Caritas Sardegna su povertà ed esclusione presentato oggi dal vescovo di Iglesias Giovanni Paolo Zedda e Raffaele Callia, delegato regionale Caritas. Nel 2020 i 35 Centri di ascolto Caritas della Sardegna, hanno ascoltato, spesso più di una vota 10.125 persone portatrici di uno o più disagi a livello personale e familiare. Un dato che appare in notevole aumento rispetto al 2019 (6.876 persone). Si tratta di un numero decisamente superiore a quello del 2019(6 mila 876 persone). L'incremento tra il 2019 e il 2020 è stato di 3 mila 249 unità, pari a +47,3 per cento. Oltre la metà di queste persone si è rivolta ai servizi Caritas per la prima volta. Le persone che si sono rivolte ai Centri di ascolto per la prima volta nel 2020 coprono il 51,5 per cento del totale. Si tratta in maggioranza di cittadini italiani (71,5 per cento). Un effetto della pandemia, senza dubbio, fra cui spicca anche maggiori situazioni di difficoltà da parte delle donne, il 51,1 per cento del totale. Una persona su due ha tra i 40 e i 50 anni. Sono soprattutto le persone sposate, e ,in particolare, le donne a chiedere aiuto. "La pandemia – ha spiegato Raffaele Callia, delegato regionale Caritas - ha fatto emergere nuovi profili di povertà: oltre a quelli legati al disagio sociale in Sardegna, la pandemia ha comportato il ritorno a una preponderanza del genere femminile e la crescita, a livello familiare, dell'esposizione alle situazioni di vulnerabilità. Inoltre, le necessità primarie associate ai problemi economici e lavorativi si sono amplificate e si è assistito a un affacciarsi ai Centri d'ascolto di persone non tradizionalmente conosciute dalla rete Caritas". Le richieste maggiori (l'81,9 per cento) riguardano beni o servizi materiali: viveri, vestiario, prodotti per i neonati, materiale sanitario, biglietti per il trasporto, buoni pasto, prodotti per l'igiene personale, attrezzatura per la casa, ecc. Rispetto al 2019 sono aumentate le richieste di sussidi economici, che sono passate dal 10,2 per cento del 2019 al 12,0 per cento del 2020. La distribuzione di pacchi viveri nel 2020 da sola copre il 40,4 per cento di tutti gli interventi erogati nel corso dell'anno. Sono state 56.055 le registrazioni di intervento nel 2020, contro le 41.132 dell'anno precedente. (Rsc)