Sociale: torna la campagna di sensibilizzazione #salvALI di Flying Angels Foundation

- Torna anche quest’anno la campagna di sensibilizzazione e raccolta fondi #salvALI, che fino al 20 novembre 2021 andrà a sostegno del Fondo voli sospesi di Flying Angels Foundation: garantire miglia di emergenza per assicurare tempestivamente il trasporto aereo di bambine e bambini gravemente malati, che non possono essere curati nel loro paese, ma anche per le equipe mediche che partono per missioni chirurgiche nei paesi in via di sviluppo. È questa la missione di Flying Angels, che, grazie alla collaborazione con circa cento associazioni non profit, dal 2012 ha permesso di salvare oltre 2.100 bambini di tutto il mondo, finanziando circa quattromila biglietti aerei tra cui quelli relativi a oltre 70 missioni mediche. “Dopo la fase più dura della pandemia, che in molti casi ha costretto molte famiglie a riprogrammare gli interventi chirurgici necessari, le richieste di voli salvavita sono cresciute in maniera esponenziale e ci arrivano davvero da ogni parte del mondo: in particolare da Africa, Sud America ed Europa Orientale”, ha affermato Mauro Iguera, presidente di Flying Angels Foundation, sottolineando l’importanza di non farsi trovare impreparati di fronte “ad una lunga onda di richieste di aiuto, rese ancora più urgenti e complesse dal punto di vista organizzativo, burocratico e sanitario per via dell’aggravarsi delle condizioni cliniche di molti bambini che sono stati costretti a rimandare le operazioni. (segue) (Com)