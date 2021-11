Sociale: torna la campagna di sensibilizzazione #salvALI di Flying Angels Foundation (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Rinnoviamo anche quest’anno, con partecipazione e vicinanza, il patrocinio e il sostegno alla campagna #salvALI per promuovere il Fondo voli sospesi: l’emergenza sanitaria che ha coinvolto tutto il mondo ha evidenziato ancora di più la fragilità umana, e aiutare le persone che hanno bisogno ad ottenere cure che salvano la vita o ne migliorano la qualità è un dovere che tutti dovremmo sentire”, ha commentato il direttore generale dell’Ente nazionale per l’aviazione civile (Enac), Alessio Quaranta. “Attraverso i nostri canali di comunicazione chiamiamo a raccolta i passeggeri e il mondo dell’aviazione civile, per un contributo concreto che aiuti a garantire la tempestività dei trasferimenti aerei e far volare sia questi bambini verso gli ospedali e il personale sanitario che potranno prendersi cura di loro, sia i medici in missione sanitaria”, ha aggiunto. La comunità aeroportuale, ha continuato il direttore generale di Assaeroporti Valentina Lener, è lieta di sostenere attivamente la campagna di sensibilizzazione e raccolta fondi #salvALI di Flying Angels. “Poter contribuire alla promozione di questo progetto, che mira ad alleviare le sofferenze di bambini gravemente malati, ci rende fieri di essere parte di una filiera che permette di collegare persone provenienti da diverse parti del mondo, offrendo opportunità di cure altrimenti precluse nei Paesi di origine: dopo un anno durissimo, che ha imposto una forte contrazione della connettività aerea, guardiamo con rinnovato slancio a questa ripartenza, con l’impegno, sempre più forte, a migliorare il nostro settore e a sostenere iniziative, come questa, che contribuiscono ad un futuro più sostenibile”, ha concluso. (Com)