Bosnia: Dzaferovic dopo l'incontro con Escobar, pace e stabilità saranno preservate

- La pace e la stabilità "saranno preservate" in Bosnia Erzegovina. Lo ha detto oggi l'esponente musulmano della presidenza tripartita bosniaca, Sefik Dzaferovic, al termine di un incontro a Sarajevo con il rappresentante speciale degli Stati Uniti per i Balcani occidentali, Gabriel Escobar. Nessuno in Bosnia Erzegovina "ha il diritto di distruggere unilateralmente il livello raggiunto di riforme e la struttura delle istituzioni della Bosnia-Erzegovina", ha sottolineato Dzaferovic. "La Bosnia Erzegovina deve continuare sulla sua strada europea, adempiendo agli obblighi contenuti nel parere della Commissione europea e nel programma di riforma adottato", ha osservato l'esponente della presidenza tripartita. Al centro del colloquio con Escobar, ha poi detto Dzaferovic, è stata anche la cooperazione economica. "È necessario che i Paesi dei Balcani occidentali cooperino economicamente all'interno del mercato regionale, all'interno del processo di Berlino sotto gli auspici dell'Unione europea", ha affermato Dzaferovic. L'incontro con Escobar è servito infine a ribadire la necessità di sbloccare il lavoro delle istituzioni nazionali. "Le istituzioni vanno sbloccate immediatamente. Non c'è riduzione del livello delle riforme raggiunte e nessuno potrà ottenere risultati in tal senso. Dobbiamo soddisfare le 14 priorità (indicate dall'Unione europea), e all'interno c'è la questione della legge elettorale e della proprietà statale", ha dichiarato Dzaferovic. (segue) (Seb)