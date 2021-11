Difesa: esercitazioni flotta russa nel Mar Nero in concomitanza con presenza navi Usa

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le piccole navi antisommergibile Yeisk e Kasimov della Flotta russa del Mar Nero, in collaborazione con un elicottero antisommergibile, hanno condotto esercitazioni per la ricerca di un sottomarino nemico. Lo riferisce il servizio stampa della flotta del Mar Nero. L'addestramento ha avuto luogo in concomitanza con l'attuale presenza nel Mar Nero del cacciatorpediniere "Porter", armato di missili da crociera, e della nave comando "Mount Whitney" della Marina statunitense, che si trovano in quelle acque per operazioni nell'ambito dell'Alleanza atlantica. (Rum)