Ambiente: rapporto lab24 Ecosistema urbano, Roma 86ma su 105 per performance verdi (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per quanto riguarda la sezione “Ambiente”, la Capitale è 76esima per quanto riguarda i numeri di “Alberi in area pubblica” (10,9 ogni 100 abitanti), 66esima per il numero di metri quadrati di Isole pedonali per abitante (0,18), quasi fanalino di coda per il settore “Solare pubblico”, con zero Kw su edifici pubblici, 104esima, sopra solo Vibo Valentia. In merito all’ “Uso efficiente del suolo” si registra ancora bassa, in97ma posizione. Settantaseiesima invece nel “Verde urbano” (con 17 mq per abitante). (segue) (Rer)