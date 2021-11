Ambiente: rapporto lab24 Ecosistema urbano, Roma 86ma su 105 per performance verdi (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per quanto riguarda il capitolo mobilità, Roma è seconda per “Offerta di trasporto pubblico”, con 57 chilometri percorsi all’anno per abitante, e terza per numero di “Passeggeri del trasporto pubblico”, con 327,903 viaggi per abitante all’anno. Scende la capitale per numero di “Piste ciclabili”, in 86ma posizione, con 1,3 metri per ogni 100 abitanti, 38esima invece per “Tasso di motorizzazione” (con 63,653 auto ogni 100 abitanti. In merito al numero di “Vittime della strada”, la Capitale si attesta 64esima, con 5,7 morti/feriti ogni 1.000 abitanti. (segue) (Rer)