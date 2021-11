© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Infine, ancora bassa in classifica nella sezione Rifiuti: Roma è 77esima per “Produzione annua pro capite di Rifiuti urbani” con 564,585 chili di rifiuti urbani prodotti per abitante e 83esima tra i capoluoghi di provincia per “Rifiuti differenziati”, con l’45,357 per cento di rifiuti differenziati sul totale dei rifiuti urbani prodotti. (segue) (Rer)