- Il Lazio, in generale, con i suoi 5 capoluoghi di provincia, si attesta tra la metà e la bassa classifica per performance ambientali nel report Ecosistema urbano del sole 24 ore, e ad eccezione di Roma, tutte in calo in classifica rispetto allo scorso anno: oltre a Roma 86esima, Viterbo è 83esima (-12 posizioni), Rieti 45esima (-7 posizioni), Latina 100esima (-4 posizioni) e Frosinone 78esima (-6 posizioni). (Rer)