Cina: sanzionati 27 sospettati di frode telematica residenti illegalmente in Myanmar

- La polizia locale nello Hunan, nella Cina centrale, ha annunciato sanzioni per 27 cinesi sospettati di frode telematica. Lo rende noto il quotidiano "Global Times", espressione del Partito comunista, precisando che i sospettati soggiornano illegalmente nel nord del Myanmar e si rifiutano di tornare in Cina nonostante i ripetuti avvertimenti del governo. Secondo l'annuncio dell'Agenzia di pubblica sicurezza della città di Loudi, i 27 non beneficeranno più dei sussidi governativi e le loro carte bancarie e schede telefoniche saranno sospese per cinque anni. Per reprimere la dilagante frode transfrontaliera nelle telecomunicazioni, la Cina ha inasprito le sanzioni per i colpevoli del reato, annunciando sanzioni anche per le loro famiglie. (Cip)