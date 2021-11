Imprese: Unioncamere, in Lombardia salgono ai massimi del decennio società registrate all’anagrafe

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Prosegue nel terzo trimestre 2021 l'espansione del tessuto imprenditoriale regionale: il numero di imprese registrate all'anagrafe delle Camere di Commercio lombarde sale a 959.861 (+1,2 per cento su base annua), mentre le posizioni attive sono 823.609 (+1,5 per cento). Si tratta di valori che hanno ormai recuperato i livelli pre-crisi, superando anche i valori che avevano caratterizzato l'ultimo decennio per quanto riguarda le imprese attive. La spiegazione di questo andamento è legata a vari fattori e al loro impatto nel periodo di emergenza sanitaria sulle dinamiche della natimortalità. Nel 2020 le misure di contenimento della pandemia avevano comportato un forte calo sia delle iscrizioni e che delle cessazioni, con una diminuzione più marcata sugli ingressi che aveva determinato un calo dello stock. Nel 2021 le iscrizioni si sono rapidamente riportate sui livelli pre-Covid mentre le cessazioni sono rimaste su valori inferiori, anche per il protrarsi delle misure di sostegno da parte delle istituzioni che hanno di fatto disincentivato le chiusure. Questa tendenza è confermata nel terzo trimestre 2021, che registra un numero di iscrizioni (10.632) in linea rispetto allo stesso periodo del 2019 e un numero di cancellazioni (7.193) che risulta invece ancora inferiore di circa 2 mila movimenti. (segue) (Com)