Imprese: Unioncamere, in Lombardia salgono ai massimi del decennio società registrate all’anagrafe (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I principali contributi alla crescita del numero di imprese attive provengono dai servizi (+3,1 per cento su base annua) e dalle costruzioni (+2,3 per cento): nel primo caso si tratta della conferma della progressiva terziarizzazione dell'economia, fenomeno in corso da molti anni; per l'edilizia l'incremento è invece frutto del periodo favorevole che il settore sta attraversando dopo una lunga crisi. Variazioni positive si riscontrano anche nelle attività di alloggio e ristorazione (+0,8 per cento) e nel commercio (+0,5 per cento). La ripresa delle costruzioni è correlata all'inversione di tendenza registrata nel 2021 dalle imprese artigiane (+0,5 per cento; terzo segno positivo consecutivo), dove il comparto edile rappresenta il 40 per cento. "La ripresa in corso ha riacceso la voglia di fare impresa in Lombardia anche in settori, come l'edilizia e l'artigianato, reduci da lunghi anni di crisi e questi dati sono indubbiamente positivi. - ha dichiarato il Presidente di Unioncamere Lombardia Gian Domenico Auricchio – Non è per ora possibile misurare il pieno impatto dell'emergenza sanitaria sul tessuto imprenditoriale lombardo, che grazie alle misure di sostegno non ha ancora avuto l'emorragia di imprese che si è temuta da più parti". (Com)