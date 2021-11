Pnrr: Del Bono (Anci), reperire risorse umane e attrezzare la normativa

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per la riuscita dei progetti innovativi nell'ambito del Pnrr "bisogna pianificare, programmare, ma anche realizzare". Lo ha detto Emilio Del Bono, vicepresidente Anci e sindaco di Brescia, intervenendo nel corso della presentazione dei dati della 28ma edizione di "Ecosistema Urbano", il rapporto annuale sulla vivibilità ambientale dei comuni capoluogo realizzato da Legambiente in collaborazione con Ambiente Italia e "Il Sole 24 ore". Del Bono ha evidenziato come, in questa ottica, i Comuni abbiano davanti due fondamentali sfide. Da un lato, ha chiarito, servono personale e competenze, dato che "i tempi sono molto stretti". "Dobbiamo reperire personale nella pubblica amministrazione per rispondere a questa esigenza di pianificazione e programmazione, ma anche di realizzazione", ha proseguito. "È fondamentale fare questo sforzo", ha aggiunto. Dall'altro lato, "andrà attrezzata anche la normativa", per semplificare le procedure. "Bisogna che la pubblica amministrazione di concerto sussuma questo obiettivo strategico che è il Pnrr", questo strumento di innovazione con riguardo alla "sostenibilità ambientale". (Rin)