Afghanistan: giovedì audizione ambasciatore Massari

- Giovedì 11 novembre, alle ore 14.30, la commissione Affari esteri della Camera svolge, in videoconferenza, l'audizione del rappresentante permanente d'Italia presso le Nazioni Unite a New York, ambasciatore Maurizio Massari, sui profili di carattere geopolitico ed umanitario connessi alla crisi in Afghanistan, anche in connessione con gli interessi strategici dell'Italia nella regione dell'Asia centrale. L'appuntamento viene trasmesso in diretta webtv.(com)