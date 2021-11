Azerbaigian: presidente Aliyev, dov'è ora l'invincibile esercito armeno?

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Se emergerà qualsiasi tendenza revanscista in Armenia, l’Azerbaigian saprà come rispondere. Lo ha detto il presidente della Repubblica dell'Azerbaigian, Ilham Aliyev, durante un discorso di fronte ai militari a Shusha, in occasione della celebrazione della Giornata della vittoria. “L'Armenia ha inventato la mitologia sul suo esercito, i cosiddetti soldati combattenti durante l'occupazione: ‘esercito armeno invincibile’. Dov'è l’invincibile esercito armeno ora? È stato disperso, li abbiamo dispersi in soli 44 giorni. Hanno supplicato aiuto, si sono inginocchiati davanti a noi. Hanno alzato bandiera bianca davanti a noi accettando le nostre condizioni, firmando un atto di capitolazione nella notte fra il 9 al 10 novembre”. (Rum)