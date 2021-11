Francia: aggressore Cannes ha il permesso di soggiorno in Italia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'aggressore che questa mattina ha attaccato un agente di polizia davanti ad un commissariato di Cannes è un algerino nato nel 1984 e in possesso di un permesso di soggiorno italiano. Lo riferiscono i media d'oltralpe. Secondo quanto riporta il quotidiano "Le Fiagro", l'uomo, sconosciuto alle autorità francesi, è arrivato in Europa tra il 2009 e il 2010. Nel 2016 è arrivato in Francia, per poi recarsi in Italia, dove ha ottenuto diversi permessi di soggiorno. Il 22 ottobre del 2021 l'aggressore ha presentato richiesta per un permesso di soggiorno in Francia. Secondo una fonte, la pista terroristica è al momento presa in considerazione, ma l'inchiesta non è stata ancora affidata all'antiterrorismo. Il ministro dell'Interno Gerald Darmanin, una volta arrivato sul posto, ha spiegato che l'agente colpito non è stato ferito grazie al giubbotto anti proiettile. "L'assalitore è tra la vita e la morte", ha aggiunto il ministro spiegando che l'uomo è stato neutralizzato dagli altri agenti mentre cercava di attaccare un secondo agente. (Frp)