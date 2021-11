Bosnia: Dzaferovic, nessun diritto ad azioni unilaterali per distruggere istituzioni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nessuno in Bosnia Erzegovina ha il diritto di compiere azioni unilaterali per distruggere le istituzioni. Lo ha detto oggi l'esponente musulmano della presidenza tripartita bosniaca, Sefik Dzaferovic, al termine dell’incontro con il rappresentante speciale degli Stati Uniti per i Balcani occidentali Gabriel Escobar in riferimento alla situazione di tensione nel Paese. Dzaferovic, leader del Partito d'azione democratica, ha inoltre sottolineato che “la cooperazione tra i Paesi dei Balcani occidentali deve aumentare anche attraverso l’aiuto dell’Unione europea”. (Res)