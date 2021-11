Sanità: al Buzzi di Milano arriva Tesla 3, nuova macchina per risonanze magnetiche

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- All'ospedale pediatrico Buzzi di Milano è arrivatauna nuova macchina per le risonanze magnetiche. Si chiama Risonanza Magnetica 3 Tesla e permetterà di effettuare esami più veloci e accurati in ambito neurologico, contribuendo anche a rendere l'ospedale il primo istituto pediatrico in Italia senza raggi x. A donare la nuova apparecchiatura all'ospedale, gestito dalla Asst Fatebenefratelli Sacco e sostenuto anche dagli sforzi della Fondazione Buzzi, è stata Enel Cuore, onlus del gruppo Enel. "L'inaugurazione di oggi testimonia la grande attenzione nei confronti dei bambini che potranno contare su una apparecchiatura di altissima specializzazione. Ciò permette di collocare l'ospedale dei bambini Buzzi al centro della rete delle unità operative di pediatria della metropoli milanese", ha dichiarato la vicepresidente e assessore al Welfare della Regione Lombardia Letizia Moratti. "Siamo molto grati alla Fondazione Buzzi per il costante supporto che da sempre offre al nostro ospedale", ha dichiarato Alessandro Visconti, direttore generale dell'Asst Fatebenefratelli Sacco, che non ha perso occasione per ringraziare anche Enel Cuore per aver donato la nuova macchina per la risonanza Tesla 3, che permetterà all'ospedale "di continuare a offrire un servizio d'eccellenza". "Grazie all'innovativo macchinario che abbiamo donato – ha spiegato il presidente di Enel e di Enel Cuore Onlus Michele Crisostomo – il personale medico potrà contare su uno strumento all'avanguardia che permetterà di effettuare un numero notevolmente superiore di diagnosi e di eseguirle in modo più accurato e rapido, dando così un sostegno concreto ai bambini che vivono la difficile esperienza della malattia". (Rem)