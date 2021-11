Sanità: il 5G di Vodafone in sala operatoria, in corso trial clinico di chirurgia al San Raffaele di Milano

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il 5G Vodafone entra in sala operatoria e la chirurgia con sostegno da remoto diventa reale: Vodafone Italia e l’ospedale San Raffaele di Milano stanno conducendo un trial clinico per la riparazione della valvola mitrale per via percutanea che prevede l’impiego di un sistema di remote proctoring (sostegno da remoto al medico in sala operatoria) basato su rete 5G e software in realtà aumentata. Stando al relativo comunicato stampa, il sistema di remote proctoring impiegato è stato sviluppato da Artiness con il sostegno di Vodafone Italia: il trial è condotto nell’onità operativa di cardiochirurgia del San Raffaele, configurata con infrastruttura Vodafone 5G, e vede il dottor Paolo Denti nel ruolo di principal investigator dello studio. In ambito sanitario, spiega la nota, il termine proctoring indica il sostegno fornito dalle aziende medicali ai medici in sala operatoria per l’apprendimento di nuove pratiche chirurgiche e/o la supervisione e l’assistenza durante l’impianto di nuovi dispositivi: viene normalmente svolto di persona, con il supporto di personale esperto all’interno delle sale operatorie. Il sistema di remote proctoring realizzato da Artiness rende questo supporto possibile da remoto grazie a un software installato su due visori di realtà aumentata connessi e gestiti sull’architettura di edge computing della rete 5G Vodafone. (segue) (Com)