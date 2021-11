Sanità: il 5G di Vodafone in sala operatoria, in corso trial clinico di chirurgia al San Raffaele di Milano (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Durante l’esecuzione del trial, prosegue la nota, il sistema è a disposizione del primo operatore in sala operatoria e del proctor, lo specialista del dispositivo medicale, da remoto: quest’ultimo, grazie al visore, visualizza in realtà aumentata sia i segnali medicali provenienti dalla sala operatoria sia un modello 3D del cuore del paziente, realizzato grazie al software di Artiness. Anche il chirurgo visualizza e interagisce con il modello 3D, ricevendo dal proctor indicazioni su come procedere nell’intervento in tempo reale, grazie alla velocità e alla bassa latenza fornita dall’edge computing 5G Vodafone. L’obiettivo del trial, prosegue la nota, è verificare l’applicabilità di tecnologie che permettono di remotizzare la pratica di proctoring sfruttando connettività e architettura 5G e di testare la facilità di utilizzo del sistema. “Grazie alla rete 5G Vodafone realizzammo due anni fa un intervento di microchirurgia laser su un modello di laringe sintetica, che ci permise di intravedere quanto straordinario potesse essere il futuro della sanità grazie alle potenzialità delle reti mobili di quinta generazione”, ha affermato Sabrina Baggioni, direttore del programma 5G di Vodafone Italia. (segue) (Com)