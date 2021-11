Francia: Melenchon a Montebourg, nel Paese si diffonde "odio e xenofobia"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In Francia sta prendendo piede un clima di "odio e xenofobia". Lo ha detto all'emittente radiofonica "Rtl" il leader della France Insoumise e candidato alle prossime elezioni presidenziali francesi, Jean-Luc Melenchon, reagendo così alle dichiarazioni rilasciate ieri dall'ex ministro dell'Economia, Arnaud Montebourg. Intervenendo ai microfoni della trasmissione "Le Grand Jury", l'ex ministro socialista ha proposto di bloccare i trasferimenti di denaro verso i Paesi che non rimpatriano i propri cittadini emigrati in Francia. "Ci sono undici miliardi di trasferimenti di denaro che passano per Western Union sull'insieme dei Paesi d'origine", ha detto Montebourg, proponendo di bloccare tutti i trasferimenti fino a quando non ci sarà "cooperazione". "È una misura di una crudeltà totale", ha detto Melenchon, ricordando che molti immigrati inviano denaro alle proprie famiglie rimaste nei Paesi d'origine. "Le persone in via di espulsione devono essere trattate degnamente", ha aggiunto il leader della France Insoumise. (Frp)