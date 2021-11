Russia: ambasciatore Razov, nazionalisti in Paesi post sovietici tentano di sradicare nostra cultura

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le élite nazionaliste di una serie di Paesi post sovietici alimentano sentimenti xenofobi e operano deliberatamente per sradicare la lingua e la cultura russa. Lo ha detto l’ambasciatore russo in Italia, Sergej Razov, nel suo intervento al convegno "Il 1991 e l'Europa a trent'anni dal crollo dell'Urss" organizzato dalla Fondazione Craxi. “Noi crediamo che questi fenomeni siano inammissibili. La Russia li combatte utilizzando tutti gli strumenti giuridici internazionali disponibili e continuerà a farlo”, ha detto l’ambasciatore. “Confidiamo che nei Paesi dell'Unione europea, dove tradizionalmente viene riservata grande attenzione al rispetto dei diritti umani, questi problemi non passino inosservati all'opinione pubblica e vengano presi in considerazione da funzionari e organizzazioni per i diritti umani”, ha aggiunto Razov. (Res)