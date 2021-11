Covid: Messa, università prima a riaprire grazie a green pass, continuare su questa strada

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per ora si sta discutendo della terza dose per il mondo della scuola e si sta discutendo per fasce d'età. Di sicuro il fattore positivo che c'è stato è che l'università è stata tra le prime a riaprire grazie al green pass sia dei docenti sia degli studenti. Quindi dobbiamo continuare su questa strada. Lo ha affermato oggi il ministro dell’Università e della ricerca, Maria Cristina Messa, rispondendo alle domande dei cronisti sulla possibilità di una terza dose per i professori universitari, a margine della cerimonia di consegna del premio internazionale "Lombardia è ricerca", tenutosi presso il Teatro alla Scala. (Rem)