Regno Unito: ministro Difesa convoca riunione comitato per discutere disciplina nell'Esercito

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro della Difesa britannico, Ben Wallace, ha convocato un incontro nella giornata di oggi per discutere in merito alla cultura e la disciplina all'interno dell'Esercito. Come riporta l'emittente radiotelevisiva "Bbc", Wallace si è detto preoccupato degli episodi di molestie sessuali verso le donne verificatisi negli scorsi mesi. Un portavoce dell'Esercito ha fatto sapere che Wallace stava lavorando con i generali per "eliminare un comportamento inaccettabile" all'interno dell'Esercito dove secondo il ministro, fosse "importante avere una cultura sana". Un rapporto redatto dal Comitato della difesa del governo, ha rilevato che quasi 3 mila delle 4 mila donne ascoltate nell'Esercito, hanno sperimentato bullismo, molestie sessuali e discriminazione sul lavoro. Inoltre ci sarebbero quelle che vengono definite "prove veramente scioccanti" di violenze sessuali per ottenere promozioni o avanzamenti di carriera. (Rel)