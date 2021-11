Russia: ambasciatore Razov, con crollo Urss si sono sviluppati nazionalismi radicali

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Con il crollo dell’Urss si sono sviluppate e sono state riconosciute a livello statale forme di nazionalismo radicale e altre pratiche di limitazione dei diritti di alcuni gruppi etnici e nazionali. Lo ha detto l’ambasciatore russo in Italia, Sergej Razov, nel suo intervento al convegno "Il 1991 e l'Europa a trent'anni dal crollo dell'Urss" organizzato dalla Fondazione Craxi. Secondo l’ambasciatore, “la ‘guerra fredda’ globale è stata sostituita da numerose crisi locali ‘calde’ e alcuni Stati hanno vissuto veri e propri conflitti civili fratricidi, le cui origini spesso risalgono all'epoca pre-sovietica. Purtroppo, la latente conflittualità, in qualche misura controllata e contenuta all’interno dell'Urss, è uscita allo scoperto. Questi problemi continuano ancora oggi ad avvelenare la vita di milioni di persone”. “Sono sicuro che nella discussione di oggi emergeranno diversi, forse opposti, punti di vista sugli eventi di 30 anni fa e le loro conseguenze per la Russia e l'Europa. A mio parere sarebbe auspicabile che in questa discussione si ascoltassero le opinioni dei ricercatori dei centri di ricerca russi, senza i quali il quadro generale non può essere completo. L'ambasciata della Federazione Russa è pronta a fornire alla Fondazione Craxi l'assistenza necessaria per stabilire contatti diretti con i relativi centri di ricerca russi”, ha aggiunto l’ambasciatore. (Res)