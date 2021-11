Covid: Fontana, virus ancora molto forte, aspettiamo Governo su terza dose

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente di Regione Lombardia, Attilio Fontana, ha affermato di stare aspettando direttive dal governo riguardo la somministrazione della terza dose di vaccino anti-Covid. "Mi sembra di capire che la scienza si stia indirizzando verso l'opportunità e possibilità di estendere la terza dose a tutte le categorie", ha detto il presidente a margine della cerimonia di consegna del premio internazionale "Lombardia è ricerca", tenutosi presso il Teatro alla Scala. "Per ora siamo limitati agli over 60, ma credo che si vada in quella direzione. Quando ci daranno il via libera noi siamo pronti". "Bisogna guardare ai numeri e a quello che sta succedendo nel resto del mondo - ha poi proseguito il presidente, rispondendo alle domande dei giornalisti riguardo la proroga del green pass -. C'è qualcuno che sostiene che i numeri siano buoni perché il virus è più debole, purtroppo non è così perché nel resto dell'Europa il virus è ancora molto forte". (Rem)