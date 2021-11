Covid: Garavini (Iv), giusto prorogare stato di emergenza e green pass

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Le aggressioni contro i giornalisti a Trieste e il mancato rispetto dei limiti imposti dalla Questura a Milano confermano l’atteggiamento volutamente squadrista del mondo no-pass. Così come l’incremento di aggressioni e atti vandalici da parte di attivisti legati ad ambienti no-vax. Frange di violenti che devono essere arginati. E che non rappresentano la popolazione italiana, composta da cittadine e cittadini consapevoli e certo non impauriti dai vaccini, come dimostra il boom di prenotazioni per le terze dosi". Lo ha dichiarato la senatrice Laura Garavini, vicepresidente della commissione Esteri, intervenendo a Ginevra all’incontro promosso dal comitato di Italia Viva Svizzera. "Tutto questo ci dice che aver imposto l’obbligo del green pass nei luoghi di lavoro e negli ambienti chiusi è stata la scelta giusta. Non a caso, la quarta ondata che sta interessando altri Paesi europei colpendo chi non si è vaccinato non ci ha coinvolto fino ad oggi. Questo non vuol dire, però, che possiamo sentirci al riparo. Per questo, è giusta l’estensione dello stato di emergenza oltre il 31 dicembre, così come si sta ipotizzando in queste ore. Ed è altrettanto opportuno prevedere l’obbligatorietà del green pass almeno fino alla prossima estate", ha concluso la senatrice. (com)