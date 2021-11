Moldova: leader Transnistria Krasnoselsky da oggi a Mosca

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Vadim Krasnoselsky, leader della Transnistria (regione separatista filorussa della Moldova orientale), è giunto oggi a Mosca dove ha in programma di discutere delle relazioni con la Russia. Lo ha annunciato lo stesso Krasnoselsky sul proprio canale Telegram, aggiungendo di aver intenzione di rimanere a Mosca per diversi giorni. La scorsa settimana una delegazione russa che comprendeva tra gli altri Artem Turov, vicepresidente della commissione della Duma di Stato per gli affari della Comunità degli Stati indipendenti (Csi), l'integrazione eurasiatica e le relazioni con i connazionali all'estero hanno visitato Tiraspol. (Rum)