Medio Oriente: riunione Consiglio Onu su sviluppi Territori palestinesi

- Il Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite terrà stasera, lunedì 8 novembre, una riunione a porte chiuse per discutere degli ultimi sviluppi nei Territori palestinesi. Lo ha reso noto il quotidiano panarabo “Al Arabi Al Jadid”. La riunione non si concluderà con dichiarazioni ufficiali o comunicazioni alla stampa, ma ha lo scopo di stabilire un ordine del giorno per il prossimo vertice. Durante l’incontro si discuterà dei nuovi insediamenti israeliani e delle accuse mosse da Tel Aviv nei confronti di sei Ong palestinesi.(Res)