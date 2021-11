Taiwan-Ue: eurodeputato Dreosto a "Nova" dopo visita a Taipei, Bruxelles contrasterà ingerenze di Pechino

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Taiwan è un partner importante per l'Unione europea e Bruxelles non può procedere nel proprio rapporto commerciale con la Cina trascurando le minacce all'assetto democratico dell'isola. Lo ha dichiarato l'europarlamentare ed esponente della Lega, Marco Dreosto, in un'intervista ad "Agenzia Nova", all'indomani della visita condotta a Taipei insieme ad altri sei delegati della Commissione speciale sulle ingerenze straniere in tutti i processi democratici nell'Unione europea, inclusa la disinformazione (Inge). "Se l'Unione europea tutela i diritti civili dei propri Stati membri, deve agire nello stesso modo anche nei confronti dei propri partner", ha detto l'eurodeputato, sottolineando come l'Europa possa imparare molto dall'esperienza taiwanese in materia di resistenza alle ingerenze esterne e alla disinformazione. Taiwan ha sviluppato strumenti tecnologici e altre "best practices" per contrastare efficacemente le "migliaia di fake news" diffuse quotidianamente dalla Cina, e la delegazione farà tesoro della visita "stilando un documento che migliorerà la capacità dell'Ue di intercettare la disinformazione straniera". Invitato ad esprimersi sulla presenza cinese nella stampa italiana, Dreosto ha detto che la questione non è passata inosservata alla Commissione, che è determinata ad evitare che "informazioni distorte e non veritiere minino la realtà dei fatti". In merito allo sviluppo dei futuri rapporti Ue-Taiwan, l'eurodeputato ha sottolineato che la commissione lavorerà per presentare Taiwan al Parlamento europeo "non solo come un problema democratico" ma anche come un interlocutore importante sotto il profilo commerciale: nell'opinione di Dreosto, l'Europa potrebbe infatti beneficiare molto dalla tecnologia dell'isola, soprattutto nell'ambito dei semiconduttori. (Cip)