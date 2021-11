Terremoti: Ingv, proposto un nuovo modello per interpretare il parossismo del 2019

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Attraverso una diversa interpretazione dei dati rilevati nel parossismo di Stromboli del 3 luglio 2019, gli scienziati hanno elaborato un nuovo modello di funzionamento del sistema di alimentazione del vulcano. Lo studio ha evidenziato possibili ulteriori segnali e meccanismi da attenzionare nelle fasi di "irrequietezza" del vulcano (cd. unrest). È questo lo spunto offerto dalla ricerca "The 2019 Eruptive Activity at Stromboli Volcano: A Multidisciplinary Approach to Reveal Hidden Features of the 'Unexpected' 3 July Paroxysm", recentemente pubblicata sulla rivista internazionale "Remote Sensing" di Mdpi. Lo studio, condotto da un team di ricercatori dell'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia (Ingv) in collaborazione con il prof. Roberto Scarpa dell'Università di Salerno e con il prof. Carmelo Ferlito dell'Università degli Studi di Catania, è stato effettuato analizzando a posteriori i segnali che hanno preceduto il parossismo di Stromboli del 3 luglio del 2019. "Osservando da un nuovo punto di vista i dati che vengono normalmente acquisiti a Stromboli dalle nostre reti di monitoraggio multiparametriche", spiega Mario Mattia, ricercatore dell'Ingv e primo autore della ricerca, "siamo stati in grado di ricostruire la sequenza della fase di unrest del vulcano che ha preceduto l'evento del 3 luglio 2019". Analizzando l'insieme dei dati a disposizione (dati geodetici, satellitari, delle telecamere, dati termici e di deformazione del suolo acquisiti tramite strumenti ad alta precisione), i ricercatori hanno scoperto dei possibili cambiamenti nello stato del vulcano evidenziabili nei momenti immediatamente precedenti la crisi parossistica. (segue) (Com)