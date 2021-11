Covid: Fontana, non prevediamo ritorno in zona gialla, numeri sono buoni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente di Regione Lombardia, Attilio Fontana, ha dichiarato che una nuova zona gialla "per il momento non è in previsione". "I numeri per il momento sono buoni, dobbiamo cercare di andare avanti, sia da un lato con la somministrazione di ulteriori vaccini, con la terza dose, e con un minimo di rispetto di quelle regole di base che consentono di combattere più efficacemente il virus", ha detto Fontana a margine della cerimonia di consegna del premio internazionale "Lombardia è ricerca", tenutosi presso il Teatro alla Scala. "Per il momento non siamo assolutamente da zona gialla, né vicini alla zona gialla", ha concluso il presidente. (Rem)