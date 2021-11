Libano: leader Hezbollah chiede a Riad di scusarsi per ritorsioni crisi diplomatica

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Arabia Saudita dovrebbe scusarsi con i libanesi per le ritorsioni in seguito alla crisi diplomatica tra i due Paesi. Lo ha dichiarato il numero due del movimento sciita libanese Hezbollah, Naim Kassem, a margine di una cerimonia religiosa. Lo ha reso noto il quotidiano libanese in lingua francese “L’Orient le Jour”. Da quanto emerso, Kassem sostiene che “il Libano è un Paese libero dove chiunque può esprimere la propria posizione. É ingiusto che l’Arabia Saudita pratichi delle ritorsioni per motivi politici", ha proseguito Kassem sostenendo che Riad dovrebbe trovare altre vie percorribili per trattare con il Paese dei cedri.(Lib)