Repubblica Ceca: Covid, quasi tremila nuovi contagi ieri, 230 in più di una settimana fa

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I nuovi contagi giornalieri di coronavirus in Repubblica Ceca confermati nelle ultime 24 ore sono 2.996. Lo ha reso noto il ministero della Sanità di Praga. In termini settimanali, l’aumento è di 230 casi. Per quanto riguarda il numero di pazienti ricoverati con Covid-19, sono attualmente 2.697, ovvero circa un migliaio in più rispetto a una settimana fa. Di costoro, quasi 400 versano in condizioni serie. Dall’inizio della pandemia in Repubblica Ceca nel marzo 2020 sono oltre 1,8 milioni le persone che sono rimaste contagiate dal virus. I decessi sono stati finora 31.053. A causa del peggioramento della situazione epidemiologica nel Paese, si è deciso di procedere al test degli alunni non vaccinati in 31 distretti. La misura dovrebbe coinvolgere circa 765 mila minori, ovvero una metà degli studenti delle scuole primarie e secondarie. Chi rifiuterà il tampone e non può certificare di essere guarito dal Covid-19 negli ultimi sei mesi dovrà indossare la mascherina a scuola. I docenti non vaccinati dovranno anch’essi indossare mascherine e provvedere autonomamente al tampone. (Vap)