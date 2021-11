© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La guerra in Bosnia Erzegovina non ci sarà. Lo ha assicurato questa mattina il presidente di turno della presidenza tripartita bosniaca, l'esponente croato Zeljko Komsic, al termine dell’incontro con il rappresentante speciale degli Stati Uniti per i Balcani occidentali Gabriel Escobar, da ieri in visita a Sarajevo. "I confini del Paese non saranno modificati”, ha aggiunto Komsic. (Seb)