India: proteste Uttar Pradesh, Corte suprema potrebbe nominare supervisore indagini

- La Corte suprema dell’India, in un’udienza tenuta oggi, ha nuovamente espresso insoddisfazione per l’inchiesta in corso nell’Uttar Pradesh sui fatti avvenuti il 3 ottobre nello Stato, dove una protesta di agricoltori si è conclusa con otto vittime. La massima autorità giudiziaria ha affermato che le cose non stanno andando secondo le attese, in particolare riguardo alla raccolta delle testimonianze, e ha manifestato l’intenzione di nominare un giudice emerito di un’altra Alta corte statale, ad esempio Rakesh Kumar Jain o Ranjit Singh dell’Alta corte del Punjab e dell’Haryana, per monitorare il caso. La Corte suprema ha anche chiesto perché non siano stati sequestrati i cellulari di tutti gli accusati, che sono finora 16, di cui tre agli arresti. Il collegio, presieduto dal giudice capo, Nuthalapati Venkata Ramana, ha fissato la prossima udienza al 12 novembre. (segue) (Inn)