Superbonus: Fraccaro (M5s), investimento per il futuro

- Il Superbonus è “un sistema che si ripaga da sé, come molti studi confermano, ma anche se così non fosse lo Stato dovrebbe vederlo come un investimento per il futuro, non certo come una spesa”. E’ quanto afferma l’ex sottosegretario alla Presidenza del Consiglio Riccardo Fraccaro (M5s) in una intervista all'Osservatorio economico e sociale “Riparte l'Italia”. Netta la posizione del deputato pentastellato anche sull’azione del governo rispetto a questo tema: “avevo già criticato la decisione del Governo di rinviare la proroga alla legge di bilancio anziché anticiparla a prima della pausa estiva in quanto, a parità di costo, avremmo consentito una miglior programmazione industriale. Ora il testo entrato in Consiglio dei ministri risulta insoddisfacente e non all’altezza delle aspettative. Confido in un cambio di rotta, altrimenti rischiamo di affossare la crescita economica sul nascere e tradire gli impegni in materia ambientale”, ha aggiunto.(com)