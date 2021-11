Libia: previste nuove spedizioni di carburante e gas da cucina al Fezzan

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un convoglio composto da cinquanta camion carichi carburante trasporterà 1,6 milioni di litri verso i comuni del sud della Libia. Lo ha detto il direttore delle operazioni della Brega Oil Company, Khaled Wahiba, durante una riunione supervisionata dal vicepresidente del Consiglio presidenziale, Moussa al Kuni. Wahiba ha aggiunto, secondo la pagina ufficiale del Consiglio presidenziale, che il convoglio "trasporterà anche gas da cucina da Misurata” e che le spedizioni “continueranno senza fermarsi per soddisfare le esigenze del sud”. Da parte sua, il vicepresidente Al Kuni ha sollecitato, durante l'incontro, a "superare le difficoltà che impediscono l'arrivo di combustibili e gas da cucina in coordinamento con il ministero dell'Interno e la Brega Oil Company". I sindaci del Fezzan hanno sollecitato un aumento delle spedizioni di carburante che sarebbero insufficienti, provocando il perdurare della crisi dei combustibili. La carenza, causata anche dal contrabbando e dal mercato nero, pone gravi difficoltà ai servizi pubblici, in particolare nel settore sanitario. (segue) (Lit)