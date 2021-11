Libia: previste nuove spedizioni di carburante e gas da cucina al Fezzan (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il politico libico ha inviato i sindaci dei comuni meridionali a "fare la loro parte per seguire le operazioni di distribuzione dal deposito petrolifero di Sebha alle stazioni di servizio". Kuni ha sottolineato la necessità di "formare un comitato per seguire la distribuzione dei quantitativi di carburante alle stazioni dei comuni, in coordinamento con le società di commercializzazione affiliate al ministero dell'Economia". Il ministro dell'Interno, Khaled Mazen, ha confermato durante l'incontro "la disponibilità del ministero (...) per mettere in sicurezza i convogli che trasportano carburante e gas da cucina dal magazzino di Misurata al deposito petrolifero di Sebha, che a sua volta distribuirà carburante alle stazioni locali in coordinamento con i sindaci dei comuni e le direzioni per la sicurezza delle regioni”. (Lit)