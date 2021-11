Lavoro: Scacchetti (Cgil), sostegno ai lavoratori dei servizi ambientali oggi in sciopero

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Cgil “è vicina ai lavoratori e alle lavoratrici dei servizi ambientali che oggi scioperano per rivendicare il rinnovo del contratto nazionale di lavoro scaduto da due anni". Lo ha dichiarato la segretaria confederale della Cgil, Tania Scacchetti. "Il nuovo contratto – ha proseguito la dirigente sindacale - dovrà rispondere alle esigenze del settore, un settore che è stato decisivo nel corso della pandemia e che sarà oggetto di investimenti del Piano di ripresa e resilienza". In particolare, ha aggiunto Scacchetti, "i temi a cui le associazioni datoriali dovranno dare risposte positive rispetto alle richieste sindacali sono: un contratto di filiera che sia applicato anche agli appalti, un adeguato riconoscimento economico, la tutela della salute e della sicurezza per tutte le prestazioni, la formazione, il rafforzamento delle relazioni industriali". "La sfida per una crescita di qualità passa innanzitutto – ha concluso la segretaria confederale - dalla centralità del lavoro e dal miglioramento delle sue condizioni". (Com)