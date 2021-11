Libia: fonti “Nova”, premier Dabaiba minaccia di impugnare la legge elettorale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il primo ministro del Governo di unità nazionale della Libia, Abdulhamid Dabaiba, ha indirizzato una lettera al presidente dell’Alta commissione elettorale, Imad al Sayeh, minacciando di impugnare la legge elettorale presidenziale. Lo riferiscono fonti del governo libico ad “Agenzia Nova”. Nella missiva, il capo del governo spiega di aver ricevuto un memorandum firmato da 57 deputati per chiedere modifiche al controverso articolo 12 del testo legislativo adottato lo scorso settembre dal presidente del Parlamento, Aguila Saleh. L’articolo in questione richiede la sospensione da ogni carica pubblica per 3 mesi prima della data del 24 dicembre per le elezioni presidenziali. Il premier ha quindi minacciato di fare ricorso presso i tribunali libici componenti in quanto, a suo dire, l’articolo 12 sarebbe discriminatorio e violerebbe il principio delle pari opportunità. (Lit)